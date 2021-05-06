Эстония обвинила российский Ил-96 в нарушении границы. Это был самолет летного отряда «Россия» (того, что перевозит первых лиц государства)

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Министерство обороны Эстонии заявило, что утром 5 мая российский широкофюзеляжный самолет Ил-96 нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо в Финском заливе.

Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии около минуты. В Минобороны отметили, что транспондер самолета, передающий его местоположение, был выключен, у лайнера отсутствовал план полета, а на момент нарушения границы не было двусторонней радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

6 мая МИД Эстонии вызвал посла России Александра Петрова и вручил ему ноту протеста из-за случившегося.

В министерстве обороны Эстонии не уточнили, кому принадлежал самолет, нарушивший границу. Как обнаружил РБК, утром 5 мая, когда произошел инцидент, по данным сервиса Flightradar24, в небе над Финским заливом по маршруту Москва — Рейкьявик летел Ил-96 с бортовым номером RA-96017. Этот лайнер входит в парк специального летного отряда «Россия», занимающегося перевозкой первых лиц государства.

РБК отмечает, что 19 апреля самолет с бортовым номером RA-96017 прилетал в Чехию, чтобы вывезти из страны высланных российских дипломатов.

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