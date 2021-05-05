Участников уличной выставки в поддержку политзаключенных в Петербурге отправили под арест

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Дзержинский районный суд Петербурга назначил десять суток административного ареста активисту Павлу Крисевичу, устроившему уличную выставку в поддержку политзаключенных.

Его соратнице, активистке Анастасии Михайловой назначили восемь суток ареста, сообщает «Апология протеста».

Крисевича признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ), а Михайлову судья посчитал организатором несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

Павла Крисевича и Анастасию Михайлову задержали днем 2 мая на площади Искусств в Санкт-Петербурге после того, как активисты выставили на мольбертах свои картины перед памятником Пушкину в Михайловском сквере. По словам задержанных, их акция была направлена против пыток и репрессий, за свободу творчества и в поддержку политзаключенных. Полиция демонтировала импровизированную выставку.

Крисевич наиболее известен по перформансу у здания ФСБ на Лубянке в ноябре 2020 года — тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел. За эту акцию он получил 15 суток административного ареста. Вслед за этим активиста отчислили с экономического факультета Российского университета дружбы народов.

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