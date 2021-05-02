В Петербурге задержали участников уличной выставки картин в поддержку политзаключенных

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В Санкт-Петербурге задержаны активисты Павел Крисевич и Анастасия Михайлова, устроившие на площади Искусств «весенний показ картин на открытом воздухе».

Как пишет Readovka, активисты выставили свои работы на мольбертах перед памятником Пушкину в Михайловском сквере, но уже через две минуты их задержали полицейские и демонтировали импровизированную выставку.

По словам организаторов, акция была направлена против пыток и репрессий, за свободу творчества и в поддержку политзаключенных.

Задержанных доставят в 78-й городской отдел МВД.

Павел Крисевич известен как акционист. Наибольший резонанс имел его перформанс у здания ФСБ на Лубянке в ноябре 2020 года. Тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел. За эту акцию Крисевич получил 15 суток административного ареста. Вслед за этим его отчислили с экономического факультета Российского университета дружбы народов.

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