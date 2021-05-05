Сейшельские острова ужесточили антикоронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости. В стране полностью вакцинированы 60% жителей

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Власти Сейшельских островов ужесточили антикоронавирусные ограничения из-за роста числа случаев заболевания в стране. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, на две недели будут закрыты школы, а также отменены спортивные соревнования. Барам и ресторанам будет предписано закрываться раньше, чем обычно.

Глава Минздрава страны назвал ситуацию с коронавирусом «критической».

Сейчас на Сейшельских островах, население которых составляет 100 тысяч человек, в среднем ежедневно фиксируется более ста новых случаев. При этом власти отчитываются о заболевших нерегулярно.

Сейшельские острова находятся на первом месте в мире по числу привитых жителей: обе прививки здесь получили 60,7% населения. Жителей Сейшельских островов прививают китайской вакциной Sinopfarm и индийской Covishield — версией AstraZeneca, произведенной по лицензии.

В Израиле, где полностью привиты 58,5% жителей страны (там используют вакцину Pfizer/BioNTech), показатели заболеваемости уже несколько недель держатся на рекордно низких значениях, несмотря на последовательное снятие ограничений.

Сейшельские острова с января разрешили свободный въезд туристам из любых стран, если у них есть прививка от коронавируса. Помимо этого, прилетающие должны сдать ПЦР-тест.

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