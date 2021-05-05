Разработчики «ЭпиВакКороны» начали тестировать трехкратное введение вакцины

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Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора проводит испытания трехкратного введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом в инстаграме ведомства сообщил руководитель отдела зоонозных инфекций «Вектора» Александр Рыжиков, передает «Интерфакс».

«Клинические испытания I-II фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — сказал Рыжиков. Он добавил, что трехкратное введение вакцины позволит повысить уровень иммунитета от нее.

Как пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на слова Рыжикова, ранее трехкратная вакцинация «ЭпиВакКороной» была протестирована на животных — приматах, хорьках и морских свинках.

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина против коронавируса. Ее зарегистрировали в октябре 2020 года. Вакцину вводят двумя дозами с промежутком в 21 день.

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