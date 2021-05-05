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«Медуза» снова включила возможность оформить донаты изданию с помощью банковских карт. Ранее 5 мая мы отключили форму для ввода данных из-за хакерской атаки.

Неизвестные попытались оформить несколько сотен переводов «Медузе», используя данные краденых банковских карт. Это могло навредить краудфандинговой кампании, запущенной после объявления издания «иностранным агентом»: «Медуза» бы тратила деньги на комиссиях при возврате таких платежей, а служба поддержки — «утонула» бы от количества жалоб.

Чтобы защититься от атаки, «Медуза» на стороне платежной системы Stripe ужесточила правила проверки карт, с которых осуществляются переводы. Мы также самостоятельно сделали возвраты по всем платежам, которые посчитали некорректными.

Данные читателей, поддерживающих «Медузу», по-прежнему в безопасности. Если у вас остались вопросы или вы считаете, что с вашей карты могли совершить донат без вашего ведома, напишите на почту support@meduza.io.

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