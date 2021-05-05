Хакеры попытались дискредитировать краудфандинговую кампанию «Медузы». Они оформили нам переводы с краденых карт
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Неизвестные хакеры 5 мая атаковали страницу краудфандинговой кампании в поддержку «Медузы». Она была запущена после того, как издание объявили в России СМИ — «иностранным агентом».
Хакеры попытались оформить сотни донатов «Медузе» с помощью краденых банковских карт. В качестве контактного адреса электронной почты они указывали случайный набор букв. Платежная система Stripe, обрабатывающая донаты «Медузе», заблокировала большинство таких переводов.
«Медуза» временно отключила форму для переводов с помощью банковской карты на странице support.meduza.io. Однако мы продолжаем принимать платежи через PayPal и в криптовалюте.
Данные людей, переводивших деньги в поддержку «Медузе», в безопасности. Если у вас есть вопросы, или с вашей карты совершили платеж «Медузе» без вашего ведома, напишите на почту support@meduza.io.
Массовые платежи с краденых банковских карт применяются, чтобы навредить кампании по сбору средств. Принимающая сторона — в данном случае «Медуза» — теряет в этой ситуации деньги на возвратах платежей (из-за комиссии), а служба поддержки может «утонуть» в жалобах от пострадавших пользователей.