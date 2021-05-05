Более 40 адвокатов подали жалобы на меру пресечения Ивану Павлову

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Более 40 адвокатов подали в Басманный суд Москвы апелляционные жалобы с требованием пересмотреть меру пресечения главе Ивану Павлову, подозреваемого в разглашении данных предварительного следствия.

«Единство адвокатской корпорации видно не только на словах — десятки коллег нашли время в праздничные дни изучить материалы дела и подать апелляционные жалобы на вопиющее решение Басманного суда, которым Ивану Павлову была избрана мера пресечения. Каждая жалоба уникальна своей аргументацией, но роднит их одно: понимание, что преследование Павлова — это вызов всей корпорации, которая сделает все, чтобы оставить его в своих рядах», — рассказал соратник Павлова Евгений Смирнов.

Ивана Павлова задержали в Москве утром 30 апреля, его обвинили в разглашении данных следствия по делу журналиста . Суд назначил Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий: адвокату запрещено общаться со свидетелями по его делу, а также пользоваться интернетом и мобильным телефоном.

По статье 310 УК Ивану Павлову может грозить до трех месяцев ареста. Помимо этого, в случае обвинительного приговора его могут лишить адвокатского статуса.

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