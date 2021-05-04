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Журналист Юрий Дудь опубликовал в своем телеграм-канале 12-минутный фрагмент интервью украинского блогера Ивангая (настоящее имя — Иван Рудской), не вошедший в итоговую версию шоу «вДудь».

Выпуск с Ивангаем вышел на ютьюб-канале Дудя 18 марта и с тех пор набрал более 20 миллионов просмотров.

2 мая блогер обвинил журналиста в цензуре, заявив, что тот убрал из интервью самое главное. «Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка — жертва голодомора. Дедушка — жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией», — написал Ивангай в твиттере. На вопрос одного из пользователей, почему Дудь так поступил, он ответил: «Ссыкло ******».

В ответ на претензию блогера Дудь заявил, что фрагмент был вырезан из принципиальных соображений, то есть для корректности монтажа.

Когда мы сейчас общаемся с людьми, наша главная цель — исследовать героя. При этом нам важно не измучить зрителя, поэтому у нас есть монтаж — и из 4, 5, 6, 7, 10 часов записи до зрителя добирается сильно меньше. Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда — то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать.

Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению герою. Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связках, не до конца понимаешь, что хочешь сказать — это нормально, тем более, для человека с минимальным (о чем он сам говорит) опытом публичных выступлений. И так же нормально не брать это в итоговый монтаж.

В конце апреля московское управление МВД возбудило административное дело по итогам проверки одного из интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. На шоу пожаловались представители . О каком именно интервью шла речь, они не уточнили, но в СМИ появлялась информация, что причиной жалобы стал именно выпуск с Ивангаем.

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