В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за участие в работе «нежелательной» организации

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внесла на рассмотрение парламента законопроект, ужесточающий уголовное наказание за участие и руководство иностранной неправительственной организацией, признанной в РФ .

Авторы законопроекта предложили, чтобы уголовная ответственность за участие в такой организации наступала после того, как человек совершил одно административное правонарушение за аналогичное деяние, а за руководство — сразу. Нынешняя редакция статьи 284.1 Уголовного кодекса России предусматривает, что человека могут привлечь к уголовной ответственности после совершения двух административных правонарушений в течение года.

Депутаты предложили, чтобы за участие в работе «нежелательной» организации людей лишали свободы на срок от года до четырех лет, а за руководство — на срок от двух до шести лет. Сейчас УК РФ предусматривает и для участников, и для руководителей «нежелательной» организации одинаковое наказание — от двух до шести лет колонии.

Также авторы законопроекта предложили убрать из статьи 284.1 УК России фразу о работе «нежелательной» организации «на территории Российской Федерации» — таким образом, ответственность по ней будет наступать и для тех, кто участвует в работе организации за рубежом, отмечает «МБХ медиа».

В другом законопроекте та же группа депутатов предложила запретить гражданам России и российским юридическим лицам участвовать в работе «нежелательных» организаций по всему миру.

Также депутаты предложили признавать «нежелательными» любые иностранные или международные неправительственные организации, которые выступали в качестве посредников при проведении денежных операций в адрес организаций, уже признанных в России «нежелательными».

вечером 4 мая также внесли на рассмотрение Госдумы другой законопроект, в котором предложили запретить баллотироваться в Госдуму людям, которые работали в экстремистских организациях или жертвовали им деньги. Команда Алексея Навального заявила, что этот запрет угрожает более чем 200 тысячам человек, которые отправляли пожертвования структурам Навального.

О «нежелательных» организациях

«Он неправильно работает, он негоден» — так сегодня оценивает закон о «нежелательных организациях» его соавтор Интервью бывшего депутата Госдумы Александра Тарнавского

О «нежелательных» организациях

«Он неправильно работает, он негоден» — так сегодня оценивает закон о «нежелательных организациях» его соавтор Интервью бывшего депутата Госдумы Александра Тарнавского

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