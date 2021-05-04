Seznam Zprávy: вице-премьер Чехии хотел отложить дело о диверсии на складе оружия в обмен на миллион доз вакцины «Спутник V». Он все отрицает
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Первый вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек планировал в середине апреля посетить Москву, чтобы предложить российским властям сделку в связи с делом о взрывах на складе оружия в чешской деревне Врбетице. Об этом он говорил 15 апреля на встрече с представителями силовых структур и дипломатами, сообщило чешское издание Seznam Zprávy, ссылаясь на слова участников встречи.
Встреча прошла 15 апреля в кабинете Гамачека, когда тот временно исполнял обязанности министра иностранных дел. На встрече, по словам источников, Гамачек раскрыл условия потенциальной сделки с Москвой: отсрочить расследование дела о взрывах в обмен на миллион доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и согласие России провести встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Праге.
Когда люди, собравшиеся в кабинете вице-премьера, услышали условия сделки, пишет Seznam Zprávy, они выступили против таких договоренностей, после чего Гамачек отказался от своего замысла.
Ян Гамачек в беседе с Seznam Zprávy отверг утверждения издания, назвав их «чушью». Гамачек также написал в твиттере, что «однозначно отвергает спекуляции», изложенные в публикации СМИ. «Статья основана на домыслах и лжи, которые никто из участников [встречи] не подтвердил и не мог подтвердить, потому что такого не было», — заявил вице-премьер.