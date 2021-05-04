С 2020 года Россия лишила гражданства 280 человек

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С 2020 года по настоящее время ранее приобретенного гражданства России были лишены почти 280 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что иностранцы могут лишиться гражданства России, если на этапе его получения подали ложные сведения о себе или предоставили подложные документы. Также гражданство могут аннулировать, если власти придут к выводу, что целью его получения была деятельность, представляющая угрозу основам конституционного строя России.

В 2020 году гражданами РФ стали более 656 тысяч человек. Это максимальный показатель как минимум за 20 лет, заявила консалтинговая компания FinExpertiza. Больше всего российских паспортов было выдано украинцам, в основном, жителям Донбасса (более 400 тысяч), а также гражданам Таджикистана (63 тысячи), Казахстана (43 тысячи) и Армении (30 тысяч).

Гражданство России по упрощенной процедуре жители определенных районов Донецкой и Луганской областей могут получить по указу Владимира Путина, подписанному в апреле 2019 года. Украина российские паспорта, выданные жителям Донбасса, не признает.

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