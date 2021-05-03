«Локомотив» заявил о «вопиющем отношении» к своим фанатам. После матча с «Зенитом» их увезли от стадиона и удерживали в автобусах

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Российская премьер-лига и Российский футбольный союз проверят уместность ограничительных мер в отношении болельщиков московского «Локомотива» во время матча с петербургским с «Зенитом», прошедшего в Петербурге 2 мая. Об этом сообщает «Фонтанка».

Провести проверку потребовал «Локомотив». По информации клуба, его болельщикам предоставили меньше билетов, чем положено; во втором тайме их перестали выпускать с трибуны; после матча их посадили в автобусы и вывезли в центр Петербурга, хотя многие приехали на матч на своих автомобилях и оставили их возле стадиона.

Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате многочисленные факты опоздания на рейсы в аэропорт, факты опоздания к отправлению поездов, при этом многие наши болельщики находились в автобусах с детьми.

«Чемпионат» сообщил со ссылкой на болельщиков «Локомотива», что автобусы «набивали до отказа», а тех, кто пытался выйти, задерживала полиция. «Локомотив» назвал это «абсолютно вопиющим отношением» со стороны сотрудников охраны правопорядка.

В управлении МВД по Петербургу «Фонтанке» заявили, что полицейские действовали в рамках законодательства: «Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан».

2 мая «Зенит» выиграл у «Локомотива» со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом России по футболу за два тура до конца первенства. Это третье подряд чемпионство команды в премьер-лиге.

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