«Зенит» разгромил «Локомотив» и досрочно выиграл чемпионат России по футболу

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Петербургский клуб «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в 28-м туре Российской премьер-лиги. Матч на «Газпром Арене» завершился со счетом 6:1.

У петербуржцев хет-трик оформил Сердар Азмун (39-я, 45-я и 46-я минуты), дважды забил Артем Дзюба (19-я и 51-я минуты), еще один гол на счету Малкома (67-я минута). У «Локомотива» отличился Франсуа Камано (56-я минута).

Набрав 61 очко в турнирной таблице, «Зенит» оказался недосягаем для остальных команд и досрочно стал чемпионом России по футболу за два тура до конца первенства. Это третье подряд чемпионство команды в премьер-лиге. Всего «Зенит» семь раз становился чемпионом России и один раз чемпионом СССР.

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