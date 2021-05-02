МВД разработает за 45 миллионов рублей сервис против телефонных мошенников

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В официальном мобильном приложении МВД России появится сервис «Антимошенник», который будет предупреждать граждан о звонках аферистов.

Как рассказали ТАСС в министерстве, контракт на разработку сервиса уже заключен. Его стоимость составляет 44,9 миллиона рублей. Изначально планировалось, что работы обойдутся в 62,9 миллиона рублей. Разработка должна завершиться в декабре 2021 года. Название компании-разработчика в МВД не сказали.

Сервис «Антимошенник» будет помечать и блокировать входящие телефонные номера, с которых «ранее совершались противоправные действия». Также в приложении появится «Белый список» — в него можно будет добавить номера, которые нельзя блокировать.

Сейчас мобильное приложение МВД, доступное в App Store и Google Play, позволяет связаться с ближайшим отделом полиции, найти своего участкового и отправить обращение в министерство.

По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году две трети звонков с неизвестных номеров на телефоны жителей России оказались спамом. Согласно оценкам аналитиков BrandMonitor, за прошлый год телефонные мошенники похитили у россиян около 150 миллиардов рублей.

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