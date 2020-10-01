ФСИН попросит три миллиарда рублей на борьбу с тюремными «колл-центрами»

Федеральная служба исполнения наказаний РФ запросит три миллиарда рублей из бюджета на оборудование, которое будет глушить сигнал сотовой связи в тюрьмах и колониях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в российском правительстве и корпорации «Ростех».

Таким способом ФСИН намерена бороться с фальшивыми банковскими колл-центрами, которые действуют в тюрьмах и колониях. О массовости подпольных колл-центров в тюрьмах говорят представители банков, отмечает газета.

К примеру, в Сбербанке с начала 2020 года зафиксировали почти три миллиона клиентских обращений о попытках обмана. По сравнению с 2019 годом объем таких жалоб «увеличился более чем вдвое», пишет газета.

ФСИН, по данным собеседника издания в «Ростехе», рассматривает несколько вариантов решения проблемы, в том числе экранирование сигнала и использование генераторов выборочных помех. Генераторы шума («глушилки», они же джаммеры) ведомство использовать «пока отказывается». «При постоянной работе электромагнитное излучение может негативно сказываться на здоровье сотрудников тюрем и контингента», — передает «Коммерсант» пояснения собеседника из «Ростеха».