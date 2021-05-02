«Это акт устрашения для всего адвокатского сообщества». Писатели и журналисты выступили в поддержку Ивана Павлова

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Более 80 писателей, поэтов и журналистов подписали открытое письмо в поддержку главы правозащитного проекта , адвоката Ивана Павлова, обвиняемого в разглашении данных предварительного расследования (статья 310 УК РФ). Заявление опубликовано на сайте ассоциации «Свободное слово».

Иван Павлов — один из самых профессиональных, честных и смелых адвокатов в России… Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова, а возможно, и из дела : меньше информации — проще давление на обвиняемых. Проще давление на обвиняемых — легче приговаривать невиновных.

Среди прочих подписи под письмом поставили писатели Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Мария Галина, Сергей Гандлевский, Михаил Шишкин, Виктор Шендерович, Сергей Кузнецов, поэты Лев Рубинштейн, Юлий Гуголев, Михаил Айзенберг, Ольга Седакова, Дмитрий Веденяпин, журналисты Сергей Пархоменко, Зоя Светова, Ксения Ларина, Виктория Ивлева и другие.

Ивана Павлова задержали в Москве утром 30 апреля. Его обвиняют в разглашении данных следствия по делу журналиста . Суд назначил Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий: адвокату запрещено общаться со свидетелями по его делу, а также пользоваться интернетом и мобильным телефоном. По статье 310 УК РФ Павлову грозит до трех месяцев ареста. Помимо этого, в случае обвинительного приговора он может лишиться адвокатского статуса.

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