NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну

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NASA приостановило действие контракта с компанией SpaceX на отправку астронавтов на Луну в 2024 году, заключенный две недели назад.

Причиной такого решения стали жалобы в Счетную палату США, которую подали компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса и Dynetics, также претендовавшие на контракт.

Dynetics, в частности, жалуется, что после решения NASA о сокращении бюджета миссии, компании не дали достаточно времени, чтобы отправить новую заявку. В итоге SpaceX выбрали из-за самой низкой стоимости.

До рассмотрения жалоб, которое может занять до трех месяцев, NASA и SpaceX обязаны приостановить все работы в рамках соглашения.

Контракт NASA и SpaceX на 2,89 миллиарда был заключен 16 апреля. Соглашение предусматривает создание посадочного модуля для высадки астронавтов на Луну в рамках программы .

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