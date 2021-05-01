Киргизия обвинила пограничников Таджикистана в обстреле жилых домов на своей территории

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Пограничники Таджикистана открыли огонь по жилым домам на территории Киргизии, заявила киргизская погранслужба.

Инцидент произошел в местности Арка в Баткенской области. В погранслужбе подчеркнули, что жителей домов, по которым был открыт огонь, ранее эвакуировали.

Вооруженный конфликт между Киргизией и Таджикистаном начался 29 апреля из-за участка «Головной водораздел» — пограничники вступили в перестрелку и начали захватывать погранзаставы друг друга. Уже к вечеру того же дня после встречи премьер-министров и переговоров глав МИД было достигнуто соглашение о прекращении огня, но локальные перестрелки продолжились.

По последним данным, в ходе текущего конфликта с киргизской стороны погибли 33 человека, более полутора сотен получили ранения. Таджикистан о потерях не сообщал.

У Киргизии и Таджикистана периодически возникают конфликты на границе из-за большого количества неделимитированных участков, которые каждая из сторон считает своими. В общей сложности из почти тысячи километров границы неделимитированы 375.

Читайте также

Киргизия и Таджикистан обстреляли пограничные посты друг друга на спорной территории. Десятки человек ранены, трое убиты

Читайте также

Киргизия и Таджикистан обстреляли пограничные посты друг друга на спорной территории. Десятки человек ранены, трое убиты

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег