Фигуристка Александра Трусова вернулась к Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко. Месяц назад она говорила, что не собирается менять тренера

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Фигуристка Александра Трусова ушла из группы тренера Евгения Плющенко. Об этом сам Плющенко написал в инстаграме.

По словам тренера, 1 мая контракт с Трусовой закончился, и его не стали продлевать по обоюдному желанию сторон. Плющенко отметил, что его команда «желает ей [Трусовой] только побед, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремленной и трудоспособной спортсменкой».

От нас Александра уезжает на белом коне, с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте, а также с восстановленным после пандемии арсеналом из пяти четверных прыжков! Надеемся, в будущем ей не придется давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам.

По данным «Матч ТВ», Трусова вернулась к своему предыдущему тренеру Этери Тутберидзе и уже провела у него первую тренировку.

Трусова обучалась у Тутберидзе с 2016 по 2020 год, после чего перешла в группу Плющенко.

В марте 2021 года, после чемпионата мира в Стокгольме, Трусова заявляла, что не собирается в ближайшее время менять тренера.

Золотую медаль на чемпионате мира выиграла Анна Щербакова, которая тренируется у Тутберидзе.

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