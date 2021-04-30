Турция одобрила применение вакцины «Спутник V»

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Турция одобрила экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Минздрав страны.

В Российском фонде прямых инвестиций отметили, что Турция стала 63-й страной, зарегистрировавшей «Спутник».

В конце апреля турецкая фармацевтическая компания Visсoran Ilac договорилась с создателями «Спутника» о его производстве в Турции. Ожидается, что оно может начаться через несколько недель.

26 апреля медицинский регулятор Бразилии запретил использование «Спутник V» на территории страны. Одним из доводов в пользу этого решения было утверждение, что во втором компоненте вакцины содержится способный к воспроизводству . Создатели «Спутника» пообещали подать судебный иск за распространение дезинформации.

В Турции в последние недели наблюдается рекордный с начала пандемии уровень заболеваемости коронавирусом. Из-за этого Россия с 15 апреля приостановила авиасообщение с этой страной на полтора месяца, что привело к отмене забронированных туров 500 тысяч россиян.

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