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Гитарист немецкой группы Rammstein Рихард Круспе раскритиковал приговор российского суда в отношении Андрея Боровикова, бывшего координатора архангельского штаба Алексея Навального, которого обвинили в распространении порнографии из-за репоста клипа коллектива. Заявление музыканта опубликовано в его инстаграме. Ранее группа официально не комментировала это уголовное дело.

Я узнал о деле Андрея Боровикова из СМИ, иск против него был подан за репост клипа «Pussy» в российской соцсети. Я очень сожалею, что Андрей Боровиков приговорен за это к тюремному сроку. Суровость приговора шокирует. Rammstein всегда отстаивала принцип свободы творчества как неотъемлемое право человека.

29 апреля суд Архангельска приговорил Андрея Боровикова к двум с половиной годам колонии. Его признали виновным в распространении порнографии через интернет за то, что в 2014 году он сохранил в личных видеозаписях в ВК клип «Pussy» группы Rammstein. Уголовное дело на активиста завели в сентябре 2020 года. Экспертиза признала, что в клипе Rammstein содержатся порнографические сцены.

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