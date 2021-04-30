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Путин подписал закон о штрафах для СМИ за распространение сообщений других СМИ — «иностранных агентов» без указания их статуса

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для журналистов и редакций за распространение сообщений и материалов других СМИ — «иностранных агентов» без указания этого статуса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Журналисты и редакции обязаны указывать статус СМИ — «иноагента», только если распространяют его сообщения (а не просто упоминают), и делать это как у себя на страницах, так и в своих соцсетях.

Штрафы за нарушение закона будут составлять от двух до 2,5 тысячи рублей для физических лиц, от четырех до пяти тысяч для должностных и от 40 до 50 тысяч для юридических лиц.

Закон также вводит штрафы для граждан, которые выдают себя за журналистов на митингах — они будут составлять от 20 до 30 тысяч рублей. 

23 апреля Минюст РФ внес «Медузу» в список СМИ — «иностранных агентов». Редакция будет обжаловать решение министерства.

В тот же день Совет Федерации одобрил закон о штрафах за неуказание статуса СМИ — «иностранных агентов».

«Медузу» признали СМИ — «иностранным агентом»

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