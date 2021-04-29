ВЦИОМ: 11% опрошенных россиян сделали прививку от коронавируса

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11% россиян уже сделали прививку от коронавируса, показали опросы, которые в апреле провели . Результаты исследования есть в распоряжении редакции «Медузы».

АНО «Национальные приоритеты» провело опрос в интернете среди 1600 респондентов старше 18 лет. ВЦИОМ провел опрос среди 1600 человек старше 18 лет методом телефонного интервью. Оба исследования провели в апреле 2021 года.

Еще 46% опрошенных сообщили, что стали бы делать прививку от коронавируса себе или членам семьи, еще 39% сказали, что не стали бы этого делать.

Чаще других прививку готовы сделать люди старше 55 лет (41%), а также люди в возрасте от 45 до 54 лет (34%). Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет готовы привиться 25%, среди людей в возрасте от 25 до 34 лет — 30%.

27 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что одной дозой вакцины от коронавируса в России привились 12,1 миллиона граждан, полностью завершили курс вакцинации 7,7 миллиона человек. Всего в России, по данным Росстата на 1 января 2021 года, проживают 146,2 миллиона человек.

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