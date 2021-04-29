Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко объявил об увольнении Павла Лобкова

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Журналист Павел Лобков больше не будет работать на телеканале «Дождь». Об этом в фейсбуке написал главный редактор канала Тихон Дзядко.

По словам Дзядко, 23 апреля он отстранил Лобкова от эфира «за неоднократные оскорбления коллег», а после этого телеведущий «публично подверг канал и его сотрудников несправедливым обвинениям, в том числе публикуя частные переписки».

К сожалению, после подобного наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. В данный момент [генеральный директор телеканала] Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора с «Дождем».

Лобков в эфире «Эха Москвы» 27 апреля заявлял, что его пытаются выгнать с «Дождя», добиваясь ухода по собственному желанию. По словам ведущего, Дзядко отстранил его от эфира после того, как он удалил главного редактора из рабочего чата, где обсуждаются темы его программы. Лобков обвинил Дзядко в «тотальной жажде контроля» и выразил мнение, что телеканал в сегодняшнем своем виде олицетворяет собой «тоталитарную маленькую секточку».

Павел Лобков — один из наиболее известных журналистов «Дождя». Он пришел на телеканал в 2012 году, после того как был уволен с НТВ. В 2019 году «Дождь» объявил об уходе Лобкова, однако уже через полгода канал и журналист возобновили сотрудничество.

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