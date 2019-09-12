Журналист Павел Лобков уйдет с телеканала «Дождь». Об этом в своем фейсбуке написала главный редактор канала Александра Перепелова.

Программа «Бремя новостей», которую вел Лобков, будет закрыта.

По данным источников «Ведомостей», у Лобкова есть предложение от «Газпром-медиа» о работе в интернет-проектах канала «Пятница». Сам журналист отказался от комментариев.

Павел Лобков — один из наиболее известных журналистов «Дождя». Он пришел на телеканал в 2012 году, после того как был уволен с НТВ.