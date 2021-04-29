Джо Байден представил план помощи американцам на 1,8 триллиона долларов и предложил повысить налоги для богатых

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Президент США Джо Байден накануне 100-го дня пребывания на посту главы государства выступил в Капитолии в Вашингтоне с первым обращением к Конгрессу США.

Как сообщает Reuters, Байден представил план помощи американским семьям стоимостью 1,8 триллиона долларов, который предлагается профинансировать за счет значительного повышения налогов для богатых.

План предполагает, что в течение десяти лет один триллион долларов направят на такие области, как образование и уход за детьми, еще 800 миллиардов — на налоговые льготы, предназначенные для семей со средними и низкими доходами.

Байден предложил повысить верхнюю пороговую налоговую ставку для самых богатых американцев с 37% до 39,6%. Как пишет Associated Press, повышение налогов позволит собрать 1,5 триллиона долларов за десять лет. Ранее Байден обещал, что повышение налогов не затронет тех, кто получает менее 400 тысяч долларов в год.

В своем выступлении Байден также призвал жителей США бороться с конкуренцией со стороны Китая, который президент и его администрация рассматривают как главного стратегического соперника.

В марте Конгресс США утвердил план поддержки экономики США на 1,9 триллиона долларов, предусматривающий прямые выплаты по 1400 долларов большинству американцев.

29 апреля исполняется 100 дней с момента, как Джо Байден стал президентом США.