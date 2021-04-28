В центре Петербурга появилось граффити «Герой нового времени» с Алексеем Навальным. Через четыре часа его закрасили

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В Петербурге на трансформаторной будке в Пушкарском саду нарисовали граффити с политиком Алексеем Навальным, который сложил пальцы рук в виде сердца. Изображение сопровождает фраза «Герой нового времени».

Граффити заметили ранним утром 28 апреля. Фотограф Георгий Марков опубликовал в твиттере снимок с граффити, снятый около шести утра.

В 9:25 утра фотограф Давид Френкель опубликовал серию фотографий из парка, в котором появились сотрудники полиции. «Фонтанка» пишет, что на месте прибыла следственно-оперативная группа.

Около 10 утра, как сообщила «Новая газета», полицейский, не дожидаясь сотрудников коммунальных служб, попытался самостоятельно соскрести граффити. «Фонтанка» в то же время утверждает, что эксперт взял со стены образцы краски.

Обновление. Около 10:30 утра сотрудники «Россети Ленэнерго» закрасили граффити с Навальным, сообщил в твиттере фотограф Давид Френкель.

Алексей Навальный, отбывающий срок заключения в колонии, с 31 марта по 23 апреля держал голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. Политик жаловался на боли в ногах и спине и говорил, что в колонии ему не оказывают необходимую медицинскую помощь. 18 апреля его перевели из ИК-2 в Покрове в больницу для заключенных на территории ИК-3 во Владимире. Там Навального посетили врачи государственных больниц не из системы ФСИН. Политик прекратил голодовку после того, как об этом его попросили лечащие врачи.

В поддержку Навального развернули общественную кампанию с требованием обеспечить политику необходимую помощь. В ней приняли участие многие российские и иностранные общественные деятели, политики, деятели культуры, ученые.