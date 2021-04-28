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В Испании умер актер Хуан Борха, известный как Хохотун из интернет-мема

Источник: ABC.es

В Испании умер комик и актер Хуан Хоя Борха, известный в интернете как Эль-Риситас или Хохотун. 

Борхе было 65 лет. В сентябре 2020 года ему ампутировали ногу из-за болезни, с тех пор он находился в больнице. 

Хойя приобрел популярность по всему миру в 2015 году благодаря вирусному видео, распространившемуся на ютьюбе — это была запись его появления на ток-шоу «Ratones Coloraos» 2002 года.

На шоу Хойя рассказывал историю о своей работе посудомойщиком в ресторане на пляже — по его словам, вечером он оставил в открытом море отмокать сковородки, а утром их унесло с отливом.

Смех Хойи во время рассказа стал объектом пародий — их авторы оставляли оригинальную видео- и аудиодорожку на испанском языке, и накладывали на них субтитры на других языках.

Испанец Хохотун (оригинал)
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