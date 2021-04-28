Сулейман Керимов раздаст по 20 тысяч рублей нескольким десяткам тысяч семей в Дагестане

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Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов выделит семьям некоторых районов республики по 20 тысяч рублей. Об этом сообщил его помощник Хизри Абпкаров.

Материальную помощь получат семьи из Докузпаринского и Сулейман-Стальского районов, где родились Керимов и его супруга, села Салта, которое Керимов «считает своей второй родиной, а также «любимого для Керимова» города Дербента и Дербентского района.

Помощник сенатора сообщил, что благотворительная акция приурочена к месяцу Рамадан. В общей сложности деньги получат несколько десятков тысяч семей.

Сулейман Керимов — один из богатейших людей России. Forbes оценивает его состояние в 15,8 миллиарда долларов.

В 2020 году Керимов уже раздавал деньги жителям горных селений Докузпаринского района.

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