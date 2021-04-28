Суд прекратил уголовное дело жителя Екатеринбурга, застреленного росгвардейцами

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Свердловский областной суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который был застрелен бойцами Росгвардии в ходе обыска по подозрению в краже четырех рулонов обоев.

Как сообщает Znak.com, дело закрыто в связи со смертью обвиняемого. Суд также постановил вернуть четыре рулона обоев продавцу.

Адвокат родителей погибшего Алексей Бушмаков заявил изданию, что события смерти Таушанкова «не были предметом рассмотрения в суде». «Мы будем обжаловать постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СОБР. Так получилось, что они признаны по уголовному делу потерпевшими, а не виновными в причинении смерти Таушанкову», — сказал защитник.

Владимир Таушанков погиб в ночь на 1 июня 2020 года в своей квартире в Екатеринбурге. Сотрудники Росгвардии пытались провести у него обыск после того, как мужчину заподозрили в краже четырех рулонов обоев из соседнего магазина. В Таушанкова выстрелили семь раз, он умер на месте — в Росгвардии утверждали, что тот вел себя агрессивно и спровоцировал бойцов. Один из росгвардейцев заявлял, что Таушанков держал в одной руке кухонный нож, в другой — газовый баллончик.

Следственный комитет возбудил дело против самого убитого по статьям о разбое, применении насилия к представителю власти и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. При этом СК отказался возбуждать уголовное дело об убийстве Таушанкова по заявлению его родителей. Судебно-медицинская экспертиза признала Таушанкова невменяемым. Уголовному делу был присвоен гриф «совершенно секретно».