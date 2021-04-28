«Российская ЛГБТ-сеть»: Верховный суд Чечни продлил арест модератора оппозиционного телеграм-канала, хотя месяц назад сам отменил этот арест

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Верховный суд Чечни оставил в силе решение суда первой инстанции, который продлил срок ареста — двух арестованных братьев, модераторов оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. Об этом говорится в сообщении правозащитной организации «Российская ЛГБТ-сеть», поступившем в «Медузу».

Представители организации рассказали, что месяцем ранее, 21 марта, Верховный суд Чечни на апелляционном заседании отменил меру пресечения для Исаева. Но затем, 5 апреля, Старопромысловский районный суд Грозного продлил арест Исаева.

Во время заседания Верховного суда адвокаты отмечали, что постановление, на основании которого Старопромысловский суд Грозного продлил арест Исаева, уже отменили, а также указывали на грубые нарушения норм процессуального права.

«Вызывает недоумение, что указанные постановления были вынесены несмотря на то, что сторона защиты обращала внимание судов на эти существенные нарушения», — говорит адвокат Марк Алексеев.

Адвокаты обратились в СИЗО-1 в Грозном с требованием освободить Исмаила Исаев, поскольку срок его ареста истек 7 апреля.

В середине марта мать Исмаила Исаева и Салеха Магамадова, Зара Магамадова, обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой о помощи сыновьям. Москалькова заявила, что взяла их дело под личный контроль.