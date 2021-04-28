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Россия направит в Индию экстренную помощь для борьбы с ковидом. В том числе партию фавипиравира — препарата с недоказанной эффективностью

Источник: Интерфакс

Россия предоставит Индии экстренную гуманитарную помощь для борьбы с вспышкой коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с премьером Индии Нарендрой Моди. 

Уже 28 апреля рейсами МЧС России будет доставлено 75 аппаратов ИВЛ, 20 единиц оборудования для выработки кислорода и 150 прикроватных медицинских мониторов.

«Надеемся, что наша техника поможет индийским врачам спасать жизни людей. Кроме того, индийской стороне передается 200 тысяч упаковок зарекомендовавшего себя при лечении COVID-19 противовирусного препарата фавипиравир», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В МИД РФ ранее заявляли, что решение направить гуманитарную помощь в Индию принято «в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства». 

В Индии в последние дни ежедневно фиксируется более 350 тысяч случаев заболевания коронавирусом — более трети от общемировых показателей. 27 апреля от болезни умерли 3285 человек — это рекорд с начала пандемии. 

Индийские больницы переполнены пациентами с коронавирусом, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов. Из-за большого количества умерших многих из них сжигают прямо на улицах. Оппозиция критикует правительство за неподготовленность к борьбе с эпидемией. 

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