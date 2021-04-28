Некоторые регионы России продлят длинные майские выходные еще на день

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Пять российских регионов — Адыгея, Ставропольский и Краснодарский края, Пензенская и Саратовская области — решили сделать 11 мая дополнительным выходным днем по случаю .

Таким образом, длинные майские выходные в этих регионах, объявленные президентом России с 1 по 10 мая, продлятся на день больше.

Кроме того, в Адыгее, Башкирии и Татарстане дополнительным выходным днем объявили 13 мая по случаю мусульманского праздника . В Крыму по этому же случаю выходным днем сделали 14 мая.

В большинстве упомянутых регионов в мае будет 17 выходных дней, пишет РБК.

Президент РФ Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора объявил выходными дни между майскими праздниками. Он подписал указ, согласно которому 4, 5, 6 и 7 мая 2021 года будут нерабочими днями «с сохранением за работниками заработной платы». В большинстве регионов России длинные выходные продлятся с 1 по 10 мая. В Кремле говорили, что речи о новом локдауне на майские праздники не идет.