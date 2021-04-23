Путин говорит: «Каникулы!» Повторяем:

КА-

НИ-

КУ-

ЛЫ!

С 1 по 10 мая включительно. Вы все правильно прочитали: Путин сделал нерабочими дни между майскими праздниками — то есть 4, 5, 6 и 7 мая. И сделал не просто так, а по просьбе Роспотребнадзора и ученых, которые считают, что непрерывные выходные благоприятно скажутся на эпидемиологической ситуации в стране.

Логика такая: россияне в перерыве между майскими праздниками ездят на дачу и обратно и разносят коронавирус. Цитируем главу Роспотребнадзора Анну Попову: «И вот здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей… В такой ситуации мы видим определенные риски».

Где-то здесь в тексте должен быть плавный переход к тому, что в твиттере снова высмеяли идею еще раз отметить Новый год в мае, но давайте уже после каникул. Числа, скажем, 11-го.