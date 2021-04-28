Минюст «объяснил» «Дождю», почему включил «Медузу» в реестр «иноагентов». Потому что ему сообщили, что у иностранного издания есть иностранное финансирование

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Министерство юстиции России признало «Медузу» иностранным агентом после того, как некий государственный орган сообщил об иностранном финансировании издания. Об этом Минюст заявил в ответ на запрос «Дождя».

В ответе говорится, что издание, зарегистрированное в иностранном государстве, может быть признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента, если оно получает иностранное финансирование.

На основании документов, поступивших от органов государственной власти РФ, подтверждающих соответствие признакам иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента юридическое лицо… SIA Medusa Project и ОАО «Первое антикоррупционное СМИ» включены в реестр.

Минюст не уточнил, какое ведомство сообщило об источниках иностранного финансирования «Медузы» и о каких источниках идет речь.

Минюст объявил о включении «Медузы» в список СМИ — «иностранных агентов» 23 апреля. Причины этого решения не разглашались. Официальное уведомление о признании «иностранным агентом» в редакцию пока не поступило. «Медуза» будет обжаловать решение Минюста.

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