Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должников-банкротов

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Конституционный суд РФ постановил, что российские суды при определенных условиях могут изымать единственное жилье у граждан, признанных банкротами, если взамен им предоставят помещение, пригодное для жизни. Об этом говорится в постановлении суда от 26 апреля (.pdf), первым внимание на него обратила газета «Коммерсант».

Суд рассмотрел жалобу Ивана Ревкова, который более 20 лет назад одолжил своей знакомой Елене Шахлович 770 тысяч рублей, но не получил деньги назад. К 2019 году сумма долга с учетом процентов выросла до 4,5 миллиона рублей. Тогда же должницу признали банкротом. У нее нашли 110-метровую квартиру, стоимость которой оказалась выше суммы долга, но суды отказались продавать единственное жилье женщины и исключили его из конкурсной массы.

Иван Ревков обратился в Конституционный суд, требуя признать, что 446-я статья Гражданского процессуального кодекса РФ и статья 213.25 закона о банкротстве, ограничивающие взыскание единственного жилья, противоречат Конституции. Заявитель посчитал, что эти положения дают единственному жилью иммунитет, даже если его купили после того, как приставы начали исполнительное производство, а сама недвижимость значительно превышает площадь жилья, пригодного для проживания.

Конституционный суд еще в 2012 году потребовал, чтобы власти изменили положение 446-й статьи ГПК РФ, но, как сказано в новом решении, «за почти девять лет законодательные работы по этому поводу не продвинулись дальше подготовки двух законопроектов с поступлением одного из них на первое чтение». Теперь суд, по выражению «Коммерсанта», решил сам восполнить недостаток регулирования.

КС РФ посчитал, что 446-я статья ГПК больше не может защитить от взыскания единственного жилья, «если суд считает необоснованным применение исполнительского иммунитета». Защиту с единственного жилья можно снять, если его купили со злоупотреблениями, сказано в постановлении. Также суд постановил при принятии решений учитывать рыночную стоимость жилья и ее соотношение с величиной долга.

«Отказ от исполнительского иммунитета должен иметь реальный смысл именно как способ и условие удовлетворения требований кредиторов, а не карательная санкция за неисполненные долги и не средство устрашения должника», — сказано в решении КС.

В суде добавили, что в случае изъятия единственного жилья должнику необходимо предоставить новое жилье площадью не меньше, чем по договору социального найма, и в пределах того же поселения, что и раньше (а с его согласия — в другом регионе).

Конституционный суд постановил пересмотреть решения судов, отказавшихся взыскать квартиру должницы Ивана Ревкова.