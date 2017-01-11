Власти разрешат отнимать у должников единственное жилье. Как это будут делать?

1 . Что случилось?

2 . Разве закон позволяет отнимать единственное жилье за долги?

3 . А что значит «большая квартира»?

4 . А, то есть если жилье маленькое, то не выселят?

5 . Семья — это кто?

6 . Нельзя срочно вписать к себе много родственников, чтобы избежать переезда?

7 . Получается, за долг в 100 тысяч рублей человека могут переселить?

8 . А если должник — не единственный владелец жилья?