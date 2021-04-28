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Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова примет участие в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму

Источник: ТАСС

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу отделения партии в Ивановской области. 

Как уточнили в пресс-службе, Волкова лично приходила в оргкомитет и подала документы для участия в праймериз. Сама певица выложила в инстаграме свое фото из офиса партии, сопроводив его комментариями «Я сделала первый шаг» и «Нас не догонят». 

Праймериз «Единой России» пройдут с 24 по 30 мая. Их итоги будут проведены 1 июня, после этого списки кандидатов утвердит съезд партии. 

Волкова была участницей дуэта «Тату» с 1999 по 2011 год. После того, как группа распалась, она занялась сольным творчеством.

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