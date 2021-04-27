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Российские школы отправили на каникулы с 1 по 10 мая

Источник: ТАСС

Российским школам рекомендовано не работать с 4 по 7 мая. Таким образом майские праздники для учащихся продлятся с 1 по 10 число. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

При этом в детских садах в дополнительные выходные будут организованы дежурные группы.

В министерстве образования и науки заявили, что тоже готовят дополнительные каникулы для студентов с 1 по 10 мая.

Ранее Владимир Путин объявил выходными дни между майскими праздниками по просьбе Роспотребнадзора. В указе президента отмечается, что дни с 4 по 7 мая 2021 г. станут нерабочими «с сохранением за работниками заработной платы». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что речи о новом локдауне из-за пандемии коронавируса на майские праздники не идет.

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