Правительство Москвы впервые за восемь лет взяло в долг на рынке. Полученные деньги направят на инфраструктурные проекты

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Правительство Москвы продало облигации на рынке. Это произошло впервые с 2013 года, сообщает РБК.

Общий объем размещенных облигаций составил 35 миллиардов рублей. В конце июня власти планируют разместить еще один такой же пакет.

Как объяснил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, займы необходимы для финансирования проектов развития города. По его словам, решение о них было принято с учетом необходимости ускорения экономики, пострадавшей из-за пандемии.

О планах выйти на рынок заимствований в мэрии предупреждали еще в ноябре 2020 года. В общей сложности город до конца 2021 года предполагает занять до 396 миллиардов рублей.