«Они меня насильно на носилках сюда принесли». Суд прервал заседание по делу бывшего министра Михаила Абызова, заболевшего COVID-19

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Мосгорсуд прервал заседание по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, так как подсудимому стало плохо. Об этом ТАСС рассказал адвокат Абызова Юлий Тай.

У Абызова диагностирован COVID-19, он участвовал в заседании по видеосвязи. Прямо в ходе слушаний ему стало плохо, он даже перестал узнавать меня. Я пытался убедить суд перенести заседание. Хоть и не с первой попытки, но мне это удалось. Судья перенес рассмотрение на 13 мая.

Защита также показала видео с заседания. На нем Абызов лежит на столе в комнате для видеоконференцсвязи. Адвокат предлагает ему передать для СМИ заявление о состоянии его здоровья, но связь прерывается.

Ранее в ходе судебного заседания Абызов заявил, что заболел COVID-19, из-за чего 19 апреля его перевели в больницу СИЗО «Матросская тишина». По словам Абызова, он вынужден участвовать в заседании суда против воли. «Они меня насильно на носилках сюда принесли», — цитировал Абызова Forbes.

Судья заявил, что тест на коронавирус у Абызова отрицательный. Прокурор добавил, что накануне состояние здоровья подсудимого было удовлетворительным. Он назвал слова Абызова «маскарадом» с целью сорвать процесс.

Адвокат Абызова предоставил «Медузе» копии документов из больницы СИЗО «Матросская тишина», из которых следует, что у бывшего министра действительно диагностировали коронавирус, но он может участвовать в заседании суда по видеосвязи.

Михаил Абызов занимал должность министра по делам Открытого правительства в 2012-2018 годах.

Абызова задержали в марте 2019 года. Его обвинили в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и в создании преступного сообщества. Позднее к делу добавили еще несколько эпизодов, включая хищение и вывод за рубеж средств «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО»).

В августе 2020 года Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова в пользу государства 32 миллиарда рублей, якобы незаконно полученных в результате продажи акций «СИБЭКО». Гагаринский суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры, сейчас Мосгорсуд рассматривает жалобу на это решение.

Читайте также

Продавец лечо, коллектор, министр без портфеля «Медуза» рассказывает историю Михаила Абызова

Читайте также

Продавец лечо, коллектор, министр без портфеля «Медуза» рассказывает историю Михаила Абызова