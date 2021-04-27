«Они меня насильно на носилках сюда принесли». Суд прервал заседание по делу бывшего министра Михаила Абызова, заболевшего COVID-19
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Мосгорсуд прервал заседание по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, так как подсудимому стало плохо. Об этом ТАСС рассказал адвокат Абызова Юлий Тай.
У Абызова диагностирован COVID-19, он участвовал в заседании по видеосвязи. Прямо в ходе слушаний ему стало плохо, он даже перестал узнавать меня. Я пытался убедить суд перенести заседание. Хоть и не с первой попытки, но мне это удалось. Судья перенес рассмотрение на 13 мая.
Защита также показала видео с заседания. На нем Абызов лежит на столе в комнате для видеоконференцсвязи. Адвокат предлагает ему передать для СМИ заявление о состоянии его здоровья, но связь прерывается.
Ранее в ходе судебного заседания Абызов заявил, что заболел COVID-19, из-за чего 19 апреля его перевели в больницу СИЗО «Матросская тишина». По словам Абызова, он вынужден участвовать в заседании суда против воли. «Они меня насильно на носилках сюда принесли», — цитировал Абызова Forbes.
Судья заявил, что тест на коронавирус у Абызова отрицательный. Прокурор добавил, что накануне состояние здоровья подсудимого было удовлетворительным. Он назвал слова Абызова «маскарадом» с целью сорвать процесс.
Адвокат Абызова предоставил «Медузе» копии документов из больницы СИЗО «Матросская тишина», из которых следует, что у бывшего министра действительно диагностировали коронавирус, но он может участвовать в заседании суда по видеосвязи.
Михаил Абызов занимал должность министра по делам Открытого правительства в 2012-2018 годах.
Абызова задержали в марте 2019 года. Его обвинили в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и в создании преступного сообщества. Позднее к делу добавили еще несколько эпизодов, включая хищение и вывод за рубеж средств «Сибирской энергетической компании» («СИБЭКО»).
В августе 2020 года Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова в пользу государства 32 миллиарда рублей, якобы незаконно полученных в результате продажи акций «СИБЭКО». Гагаринский суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры, сейчас Мосгорсуд рассматривает жалобу на это решение.