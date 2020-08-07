Генпрокуратура потребовала изъять у Михаила Абызова в пользу государства 32 миллиарда рублей

Генпрокуратура России требует изъять и обратить в доход государства более 32 миллиардов рублей, которые незаконно получил бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Соответствующий иск, сообщается на сайте надзорного ведомства, подан в Гагаринский районный суд Москвы.

Абызов, считают в Генпрокуратуре, находясь на госслужбе, на протяжении 5 лет не декларировал это имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы из подконтрольных ему компаний.

В заявлении Генпрокуратуры упоминаются «как минимум пять оффшорных компаний, зарегистрированных на Кипре» и другие «зарубежные финансовые инструменты».

«Результатом незаконной деятельности Абызова явилось заключение в феврале 2018 года на территории Республики Кипр двух договоров о продаже акций ОАО „СИБЭКО“, после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 миллиарда рублей», говорится в заявлении. Эту сумму Генпрокуратура и требует конфисковать.

Михаил Абызов занимал пост министра по делам Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года.

В марте 2019 года Абызова арестовали по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и в создании преступного сообщества. Позднее к делу бывшего министра добавили еще несколько эпизодов, включая хищение и вывод за рубеж средств ОАО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО»).