Минздрав: смертность в России в 2020 году выросла почти на 18%

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Число умерших в России в 2020 году выросло на 323,8 тысячи человек до двух миллионов 124,5 тысячи человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет Минздрава РФ об итогах работы ведомства.

Общая смертность в 2020 году выросла на 17,9% до 14,5 на 1000 человек населения. В 2019 году показатель общей смертности составлял 12,3 на 1000 человек.

Эти данные совпали с предварительными результатами Росстата, представленными в феврале. Тогда вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что рост произошел из-за , которая включает в себя смертность от коронавируса. На людей, умерших из-за COVID-19 или на фоне болезни, приходится 50% случаев от избыточной смертности за 2020 год.

В отчете Минздрава также сказано, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2020 году снизилась на 1,84 года — с 73,34 года в 2019 году до 71,5 года в 2020-м. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко связывал это с влиянием пандемии.

Ранее в апреле газета The New York Times сообщила, что Россия по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса опередила страны Европы и США.

В марте Росстат сообщил, что число жителей России, умерших с COVID-19, с начала пандемии составило 200 тысяч человек.