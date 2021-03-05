Росстат: число умерших с COVID-19 в России превысило 200 тысяч человек

Число жителей России, заболевших COVID-19 и умерших, с начала пандемии составило 200 432 человека. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В 2020 году умерли 163 325 человек с COVID-19 (с учетом уточненных данных Росстата за декабрь). В январе 2021 года, по информации ведомства, умерли 37 107 человек с COVID-19 (основной причиной смерти заболевание стало у 21 511 из них). Статистики за февраль пока нет.

Как отмечает Forbes, в январе число смертей заболевших ковидом в России снизилось впервые с августа 2020 года.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в России умерли 88 285 человек с коронавирусом. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что разные цифры штаба и Росстата обусловлены разными методами подсчета.

Росстат собирает данные о смертности из свидетельств о смерти из Единого госреестра ЗАГС.

Росстат выделяет четыре группы смертей пациентов с диагностированным ковидом: COVID-19 как основная причина смерти; COVID-19 как предполагаемая основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса нужны дополнительные исследования; COVID-19 способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента; COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но не повлиял на наступление смерти.

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