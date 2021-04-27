Госдума потребовала от журналистов убрать имя Володина из статей о клиентах центра суррогатного материнства

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Пресс-служба Госдумы потребовала от нескольких изданий убрать имя спикера Вячеслава Володина из публикаций о клиентах центра суррогатного материнства, директора которого обвиняют в торговле детьми. Такие требования получили, в частности «Подъем», «Открытые медиа», Itʼs My City.

В январе 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о торговле детьми после того, как в квартире в Подмосковье нашли четырех младенцев, один из которых умер от синдрома внезапной смерти новорожденного. В СК утверждали, что детей родили суррогатные матери для иностранных граждан. Всего в деле 11 эпизодов о рождении 14 детей для семей из Таиланда и Филиппин. По делу проходят восемь врачей, которых подозревают в нарушении законов в области вспомогательных репродуктивных технологий в 2014-2020 годах. В конце сентября ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в рамках дела СК планирует обвинить нескольких «одиноких мужчин, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», в покупке детей. Следователи начали вызывать одиноких отцов на допросы и угрожать передачей детей в интернаты на время следствия; как минимум двоим из них пришлось уехать из страны. «Организатором схемы» следствие считает юриста Константина Свитнева, чья компания оказывала сопровождение приемным родителям. Сам Свитнев находится за границей; он полагает, что главная цель следствия — лишить российских гомосексуалов легальной возможности воспитывать детей.

О том, что Володин был в числе клиентов Европейского центра суррогатного материнства, 25 апреля написало издание News.ru со ссылкой на судебные показания Вячеслава Мельникова, бывшего гендиректора центра. По данным News.ru, в суде Мельников рассказал, что среди его клиентов были актер Евгений Миронов, певцы Филипп Киркоров и Сергей Лазарев, а также что «изучив наш юридический, организационный опыт, им воспользовался председатель Государственной думы Вячеслав Володин» и «оформил свидетельство о рождении на своего генетического ребенка с прочерком в графе „мать“».

В письме, направленном в редакции СМИ, которые выпустили свои материалы со ссылкой на News.ru, пресс-служба Госдумы подчеркивает, что само издание-первоисточник удалило из статьи упоминание о председателе Госдумы (вот архивная копия), поскольку та не соответствует действительности.

В качестве подтверждения пресс-служба сослалась на пост блогера Андрея Караулова, в котором тот со ссылкой на заявление другого фигуранта дела о торговле детьми Константина Свитнева утверждает, «что спикер Государственной Думы Вячеслав Володин никогда не обращался в Европейский центр суррогатного материнства за услугами суррогатного материнства, и рождение его детей не имеет никакого отношения к суррогатным матерям и деятельности этого центра».

News.ru утверждало, что именно Свитнев передал аудиозаписи выступления Мельникова журналистам.

В октябре 2020 года Караулов в одном из своих видео прокомментировал слова председателя СК Александра Бастрыкина о том, что покупка младенцев является преступлением. Караулов задался вопросом, значит ли это, что уголовные дела могут возбудить в отношении известных людей, обратившихся к услугам суррогатных матерей. Среди них он назвал Киркорова, Миронова и Володина. Сейчас он заявил, что, называя фамилию спикера Думы, просто «прикидывал, кто мог обращаться за этой помощью», и опирался на эмоции, а не на факты.