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Глава компании SpaceX Илон Маск допустил, что при покорении Марса возможны человеческие жертвы. Об этом он заявил в беседе с главой фонда X Prize Питером Диамандисом.

«Вы можете умереть. Будет неудобно, возможно, у вас не будет хорошей еды, и все такое», — сказал Маск. Он считает, что покорение Марса будет «трудным и опасным путешествием, из которого вы можете не вернуться живым».

«Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет вначале», — отметил Маск, настаивая на том, что это будет «славное приключение и невероятный опыт». Он добавил, что это «не для всех, а только для добровольцев».

Компания SpaceX разрабатывает космический корабль Starship для полетов на Марс и Луну. В декабре 2020 года Илон Маск говорил, что с большой долей вероятности человек ступит на поверхность Марса через шесть лет, а, «если повезет», то, возможно, через четыре года.