The Insider и Bellingcat: офицеры ГРУ устроили диверсию на складе оружия в Чехии, так как предполагали, что оно может предназначаться для Украины

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Офицеры ГРУ из войсковой части 29155 совершили атаку на склад, где хранилось оружие болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, так как он был одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины во время активной фазы конфликта в Донбассе. Об этом пишут The Insider и Bellingcat.

Как выяснили расследователи, компания Гебрева EMCO, чье оружие находилось на складе во Врбетице, экспортировала боеприпасы на Украину в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года. При этом сам чешский склад не был задействован в поставках, но «в ГРУ, видимо, об этом не знали».

Оружие на чешском складе вполне могло подойти для ВСУ Украины, поэтому у ГРУ были все основания думать, что Гебрев планирует направить его туда. Но у них мог быть и более масштабный план: как утверждали чешские власти (хотя и без представления доказательств), ГРУ планировало, что взрывчатка должна была сдетонировать позднее, когда боеприпасы будут переправлены на основной склад Гебрева в Болгарии. Возможно, они надеялись, что вместе с этими боеприпасами подорвутся и другие.

Как пишут The Insider и Bellingcat, после взрыва на складе некоторые из участников группы ГРУ «возобновили операцию, нацеленную на Гебрева, но в этот раз они уже попытались убить его и его заместителя». Расследователи выяснили, что сотрудники летали в Болгарию, где останавливались в отеле с видом на офис компании EMCO, принадлежащей бизнесмену. Весной 2015 года Гебрев был дважды отравлен нервно-паралитическим веществом.

Чехия 17 апреля официально обвинила ГРУ во взрывах на складе во Врбетице и выслала 18 российских дипломатов. В розыск были объявлены предполагаемые участники организовавшей взрыв группы ГРУ, известные как .

В ответ на высылку дипломатов из Праги Россия выслала 20 дипломатов из посольства Чехии в Москве. После этого Чехия объявила, что отправит в РФ еще. несколько десятков сотрудников пражского посольства, чтобы уравнять размеры дипмиссий двух стран. Россия пообещала рассмотреть возможность запрета на импорт некоторых чешских товаров.