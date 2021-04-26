Суд в Петербурге оштрафовал трансгендерную женщину из-за наркоблога в телеграме

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Невский районный суд Петербурга оштрафовал 25-летнюю трансгендерную женщину и ЛГБТ-активистку Алису Ищенко на четыре тысячи рублей из-за публикаций в телеграм-канале «Осколки сознания», посвященного наркотикам.

Ищенко признали виновной по административной статье о пропаганде наркотиков, сообщил «Медузе» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Прянишников отметил, что суд проигнорировал то, что в материалах дела нет доказательств того, что указанный телеграм-канал принадлежит Ищенко. Защита обжалует постановление суда.

Ранее Алису Ищенко приговорили к условному наказанию по делу о краже. Она опасается, что вынесенное решение по административному делу может стать поводом для того, чтобы условное наказание заменили на реальное.

О наркоблогах в телеграме

Как мне из этого выбраться Наркоблоги переехали в телеграм и стали более жесткими и откровенными. Спецкор «Медузы» Кристина Сафонова рассказывает, как устроена эта среда

О наркоблогах в телеграме

Как мне из этого выбраться Наркоблоги переехали в телеграм и стали более жесткими и откровенными. Спецкор «Медузы» Кристина Сафонова рассказывает, как устроена эта среда