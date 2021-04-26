СК возбудил дело после публикации видео из больницы в Москве, где медсестры издевались над 62-летней пациенткой

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Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело «по факту инцидента с пенсионеркой в одной из городских больниц». Дело расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Расследование начали после того, как в сети распространили видео, на котором «медсестры московской больницы кричат на 62-летнюю пациентку и наносят ей удары», сообщается на сайте СК.

В сообщении следствия не упоминается название больницы. ТАСС со ссылкой на СК пишет, что это городская клиническая больница имени Иноземцева. 25 апреля Mash опубликовал видео, снятое в больнице, где женщины в медицинской одежде ругаются матом и кричат на женщину, лежащую на каталке. Автор видео утверждала, что также слышала, как медсестры били пожилую пациентку.

После публикации видео следователи по поручению главы СКР Александра Бастрыкина выехали в больницу, осмотрели место происшествия, установили свидетелей, проверили камеры видеонаблюдения и изъяли медицинские документы. 26 апреля следователи допросят руководителей и медицинский персонал больницы.